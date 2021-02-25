إصابات «كورونا» تتخطى 25 ألف حالة فى تايلاند

سجلت السلطات الصحية في تايلاند، 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا، وفقًا لصحيفة «بانكوك بوست» التايلاندية، اليوم الخميس، إلى أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد ارتفع إلى 25 ألفًا و764 حالة.وأوضح أن من بين الحالات الجديدة تم رصد 63 حالة عدوى محلية، فيما تم رصد تسع حالات قادمة من الخارج.