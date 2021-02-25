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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 550 ألف إصابة بفيروس كورونا في سويسرا

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:02 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، إلى 552 ألفًا و698 إصابة، اليوم الخميس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 9942 ووصل عدد المتعافين من المرض عند 317 ألفا و600 من المصابين حتى صباح اليوم.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعًا.

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