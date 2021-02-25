«البلاد»: العلاقات البحرينية الكويتية علاقات تاريخية متميزة

تناولت صحيفة البلاد البحرينية اليوم الخميس، احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت بعيدها الستين، ومشاركة البحرين لها، وما يمثله هذا اليوم من ذكرى تاريخية تخلد ذكرى استقلال الكويت في 19 يونيو 1963م، والذي تم دمجه مع تاريخ عيد جلوس الأمير الراحل “عبدالله السالم الصباح” في 25 فبراير.وأبرزت الصحيفة وقفة القيادة الكويتية وشعبها في صفٍ واحدٍ؛ لنماء الكويت ورخاء شعبها وصولا إلى ما حققته الدولة من مكانة محلية وخليجية وعربية ودولية من تميز وتقدم، هدفها الإنسان الكويتي الذي أسهم بكل إخلاص واقتدار في نهضة بلاده وتنميتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مضيفة أن الكويت تحتفل من كل عام بهذا اليوم الكويتي الخليجي العربي المُشرق، وما حققته من إنجازات تفخر بها وكل خليجي وعربي، وسيكون احتفال هذا العام تحت شعار “سلام ــ هذا الشعب”.وأشارت للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البحرين والكويت، مؤكدة أنها علاقات قديمة وأزلية على المستوى القيادي والشعبي، وتعتبر مثالًا للعلاقات الثنائية على جميع المستويات، حيث تتمتع دولة الكويت وقيادتها وشعبها بمكانة خاصة وراسخة في النفس البحرينية.وأكدت أن البحرين ودولة الكويت أرض واحدة، وقيادتها واحدة، وشعبها العربي أسرة واحدة، فالعلاقات بين الشعبين العزيزين متجذرة وترجع إلى مئات السنين ومبنية على روابط الأخوة والنسب ووحدة الدم والمصير الخليجي والعربي المُشترك.