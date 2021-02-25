رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

219 سيدة حاملا ومرضعة ومسنة في سجون تركيا منذ انقلاب 2016

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:00 ص
تركيا
تركيا
أمينة ذكى
طباعة
كشفت منظمة التضامن مع الآخرين (Solidarity with Others)، ومقرها بلجيكا، عن الإحصاءات المتعلقة بأعداد النساء الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال رضع المعتقلات في تركيا خلال الفترة بين عامي 2016 و2021.

ووفقا للإحصاءات التي نقلتها صحف تركية محلية، فإن عدد النساء الحوامل والأمهات المرضعات اللاتي تم اعتقالهن وحبسهن خلال الحملات الأمنية، ضد حركة الخدمة في 56 مدينة تركية قد بلغ 219 سيدة.

وكان من بين السيدات المعتقلات 92 سيدة، ما بين حوامل أو وضعن حملهن حديثًا، و40 سيدة لديهن أطفال دون الستة أشهر، و87 سيدة لديهن أطفال دون الست سنوات.

يذكر ان حكومة الرئيس رجب أردوغان شنت حملة اعتقالات واسعة منذ محاولة انقلاب عام 2016، حيث تتهم العدالة والتنمية حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله جولن بتنفيذ محاولة الانقلاب.

موضوعات متعلقة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

الصور

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

الأكثر قراءة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

بركان جبل سينابونج الإندونيسى يثور من جديد

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

عز العرب: الدورة الثانية لمهرجان فيلم التراث تحمل أسم عصمت يحيي

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

محمد بدوى: «دعاة عصر السادات» مناسبة لفتح باب مناقشة الإسلام السياسى