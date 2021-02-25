219 سيدة حاملا ومرضعة ومسنة في سجون تركيا منذ انقلاب 2016

كشفت منظمة التضامن مع الآخرين (Solidarity with Others)، ومقرها بلجيكا، عن الإحصاءات المتعلقة بأعداد النساء الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال رضع المعتقلات في تركيا خلال الفترة بين عامي 2016 و2021.ووفقا للإحصاءات التي نقلتها صحف تركية محلية، فإن عدد النساء الحوامل والأمهات المرضعات اللاتي تم اعتقالهن وحبسهن خلال الحملات الأمنية، ضد حركة الخدمة في 56 مدينة تركية قد بلغ 219 سيدة.وكان من بين السيدات المعتقلات 92 سيدة، ما بين حوامل أو وضعن حملهن حديثًا، و40 سيدة لديهن أطفال دون الستة أشهر، و87 سيدة لديهن أطفال دون الست سنوات.يذكر ان حكومة الرئيس رجب أردوغان شنت حملة اعتقالات واسعة منذ محاولة انقلاب عام 2016، حيث تتهم العدالة والتنمية حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله جولن بتنفيذ محاولة الانقلاب.