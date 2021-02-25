أكثر من 5 مليارات يورو.. تغطية طرح السندات الحكومية في السعودية 3 مرات

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للاكتتاب في إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية لإصدار أدوات الدين.ووصلت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب أكثر من 5 مليارات يورو، بمعدل تغطية يبلغ أكثر من 3 مرات حجم الطرح البالغ 1.5 مليار يورو.يذكر أن الطرح الأخير مقسم على شريحتين، الأولى بقيمة مليار يورو لسندات مدتها 3 سنوات استحقاق عام 2024، بعائد سلبي يبلغ 0.06% 06.0 في المئة، والثانية بقيمة نصف مليار يورو لسندات مدتها 9 سنوات استحقاق عام 2030 بعائد أقل من 1%ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن وزير المالية الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجدعان القول إن "إن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تأمين احتياجات المملكة من التمويل وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام"، مشيرًا إلى أن المركز استغل فرصة الدخول لسوق اليورو (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي.ليكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما عكست الطلبات العالية على الإصدار قوة المملكة العربية السعودية بتمكنها من دخول أسواق مختلفة دون التأثير على أسعار الدين على المدى البعيد.