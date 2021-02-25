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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد الحكم على العقل المدبر.. ألمانيا تنفذ حملة مداهمات ضد داعش

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:57 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
منار احمد
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، تنفيذ حملة مداهمات في برلين وبراندنبورغ على مقرات يشتبه بعلاقتها مع جماعات متطرفة.

ووفقا لوكالة رويترز الإخبارية، فقد جاءت عملية المداهمة بعد أقل من يوم على إصدار محكمة ألمانية، يوم الأربعاء، حكما بالسجن ١٠ سنوات على عراقي يكني الشهير بأبو ولاء، الذي يعتبر العقل المدبر للتنظيم في أوروبا.

ومن جهتها ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، إن "الشرطة تشن في العديد من مقاطعات برلين وفي براندنبورغ منذ الساعة 6 صباحًا مداهمات، وأوضحت المصادر أن "حوالي 800 من عناصر القوات الخاصة في الشرطة قاموا بتفتيش أهداف منذ 6:06 صباحا.

في مناطق ماركيشيس فيرتيل ونيوكولن ويدينج وتيرغارتن في برلين"، مضيفة "هناك مداهمات أيضا في مقاطعة براندنبورغ".

وتتعلق المداهمات بتنفيذ أمر حظر ضد جمعية تركية عربية، تشتبه السلطات في أنها قريبة من "داعش"، وفق بيلد.

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