«صحة الإسكندرية» تطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة الأحد المقبل، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد هذا المرض التي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية.وتستمر الحملة لمدة أربعة أيام، وتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى خمس سنوات، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.وأوضح السقعان، أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 860 ألف طفل بمختلف مناطق الإسكندرية من بينهم 2662 طفلًا عربيًا وأجنبيًا من المقيمين في البلاد، وتتم بواسطة 1886 فريقًا طبيًا على مستوى المحافظة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.ويبلغ إجمالى عدد المشاركين فى الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية حوالى 4600 فرد ما بين أطباء وتمريض ومراقبين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض، لافتا إلى أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد عن 49 ألف زجاجة من الطعم تحتوى كل زجاجة على 20 جرعة.وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه ستتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فوري.جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان تستمر فى تنفيذ حملات قومية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات بهدف استمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض رغم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من المرض منذ عام 2006.