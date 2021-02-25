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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لاستخدامه العنف خلال رؤية ابنته.. أسوانية تحرر محضرا ضد طليقها

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:54 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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حررت سيدة بمركز شرطة دراو بمحافظة أسوان، محضرا ضد طليقها، تتهمه فه باستخدام العنف والقوة خلال رؤيته لنجلته، وذلك لرفضها رؤيته، بالإضافة إلى تضررها من مسؤول الرؤية بمركز شباب دراو لرفضه التدخل لحل الموضوع، أو أو تحرير مذكرة بما فعله الأب خلال رؤيته لابنته.

وتقول والدة الطفلة '' رؤى. م. ص. خ''، محررة المحضر بقسم شرطة دراو، إن ابنتها تبلغ من العمر 6 سنوات، وبعد انفصالها عن طليقها خصصت له المحكمة رؤيتها كل يوم جمعة، وأن بعد هذا الحكم قام برؤيتها مرتين فقط، وأن المرة الأولى التي تسبق الواقعة كانت ترفض رؤيته إلا أنها خلال تواجدها كانت تحاول تهدئتها لأكبر قدر ممكن حتى يستطيع رؤيتها، لكن رفضت البقاء مع والدها، موضحة أن ذلك كان بحضور المحامي المسئول عن القضية طه المروري، والمحامي الأخر الذي حضر مع المشكو بحقه.

وأضافت لـ''الدستور'،' أن تفاصيل تحريرها المحضر بقسم الشرطة ترجع لبعد هذه المرة، وخلال اليوم الذي تم تحدديه لرؤية ابنته فيه ذهبت لتوصيلها إليه بمركز شباب دراو، ورفضت ابنته البقاء معه، واستخدم القوة معها وتعامل بعنف، واصطحبها بالإجبار إلى داخل الغرفة وأغلق الباب ورفض أن يفتح لأي شخص، ما أدى فزع نجلتها وصرخت حتى ينجدها أحد، وفق وقلها.

واستكملت، أنه عندما سمع المارة صوت صراخات ابنتها قاموا بفتح باب الغرفة واأخد الطفلة منه وجاءوا بها إليها، وعندما طلبت من مسئول مركز الشباب بتشغيل الكاميرات لرصد ما حدث لنجلتها رفض، وعندما طلبت منه كتابة مذكرة تشمل ما فعل طليقها بطفلتها رفض أيضًا، لذلك قامت بتحرير محضر ضد زوجها بقسم الشرطة، نظرًا لما تعرضت له ابنتها من أضرار نفسية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفق روايتها.

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