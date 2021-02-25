ارتفاع أسعار أسهم شركات التطوير العقاري في الصين

ارتفعت أسعار أسهم شركات التطوير العقاري الصينية خلال تعاملات اليوم الخميس، في أعقاب تعديل قواعد بيع الأراضي في مدينتين، على الأقل، وهو ما يمكن أن يفيد شركات التطوير العقاري الكبرى.وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء، إلى أن المؤشر الفرعي الذي يضم 33 شركة صينية كبرى للتطوير العقاري والبناء، وأغلبها مسجل في بورصة هونج كونج،قد ارتفع صباح اليوم بنسبة 9.1% وهي أكبر زيادة يومية له منذ 2015، وارتفع سعر سهم شركة تشاينا فانكي المدرج في بورصة هونج كونج، بنسبة 17% وهي أكبر زيادة له منذ تسجيله في عام 2014.وكانت أسهم شركات تشاينا ريسورسز لاند وتشاينا أوفرسيز لاند أند إنفستمنت وكونتي جاردن هولدنجز، وهي ضمن أكبر 10 شركات تطوير عقاري، الأفضل أداء بين الأسهم المدرجة على مؤشر هانج سينج الرئيسي لبورصة هونج كونج للأوراق المالية.