«صحة أسوان» تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تستعد مديرية الشئون الصحية بأسوان، لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.