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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تختتم ورشة «مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال»

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:50 ص
الدكتور محمد سليمان
الدكتور محمد سليمان
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 اهتمت بالتنمية الاجتماعية والتي تشمل تنمية الفرد والمجتمع، عن طريق الاهتمام بالفرد والأسرة وتشجيع ونشر المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن تنمية الأسرة بالتأكيد سيؤدي للقضاء على عمالة الأطفال، موضحا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لها دور قوي وفعالًا في التنمية المستدامة وتنمية الأفراد، حيث يمثل قطاع الزراعة شريحة واسعة من المجتمع ويشمل معظم المناطق التي تحتاج إلى التنمية وخصوصًا المناطق الريفية والمناطق الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية في ختام ورشة العمل التي اختتمت أعمالها اليوم، ونظمتها وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور الدكتور محمد زكريا مستشار وزير الزراعة للشؤون الاقتصادية، والدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن، والتي عقدت تحت عنوان «في إطار تفعيل دور وزارة الزراعة في الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة المصرية».

وأكد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بالطفل والأسرة بصفة عامة، مشددا على أن مصر ملتزمة تمامًا بمكافحة عمل الأطفال وقد صدقت على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل رقم 138 و182 و129 والالتزام بقانون الطفل المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، إلى جانب الالتزام بالدستور المصري لعام 2014، فيما يخص الأسرة المصرية والطفل وعمل الأطفال.

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