جيشا الهند وباكستان يتفقان على وقف إطلاق النار في كشمير

قال الجيشان الهندي والباكستاني اليوم الخميس إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها في إقليم كشمير، حيث تكررت حوادث إطلاق النار في الشهور القليلة الماضية.وذكرا في بيان مشترك أن قادة عمليات الجيشين تحدثا عبر الهاتف واتفقا على مناقشة مخاوف كل طرف والتي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع العنف في الإقليم الواقع بجبال الهيمالايا.