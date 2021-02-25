نقابة الصحفيين تدعو عموميتها للاجتماع 5 مارس.. وتحدد جدول الأعمال

وجه مجلس نقابة الصحفيين، الدعوة إلى الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 5 مارس المقبل، إعمالا لنص المادة (33) من قانون النقابة (76 لسنة 1970)، والمشاركة في انتخابات التجديد النصفي.ووفق بيان للنقابة، أوضحت أن جدول الأعمال المقرر مناقشته خلال الجمعية العمومية سيكون كالتالي:1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في (15 مارس 2019).2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020 حتى فبراير 2021).3 - اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية في 31-12-2019، وكذلك المنتهية في 31-12-2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.4 - إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى السابعة مساء.وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50%+1) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 19 مارس، مع تحقيق نسبة 25%.