9 شركات تستدعي 470 ألف سيارة في كوريا الجنوبية لعيوب فنية

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن 9 شركات سيارات قررت استدعاء أكثر من 470 ألف سيارة لإصلاح عيوب فنية في بعض المكونات.وأشارت الوزارة إلى أن قائمة الشركات تضم مرسيدس-بنز كوريا وشركة هيونداي موتور وسبع شركات أخرى في أحدث حلقة من سلسلة من عمليات الاستدعاء من قبل شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية ومستوردي السيارات بسبب مشاكل في مكونات السيارة.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن الشركات التسع، بما في ذلك هوندا موتور وأودي وفولكس فاجن كوريا وكيا، تستدعي ما مجموعه 478371 سيارة بسبب خلل في 171 طرازا.وتشمل المشاكل وجود خلل في نظام طوارئ في سيارة الصالون ماتيك-4 300 من مرسيدس-بنز، ووحدة التحكم الكهربائية الهيدروليكية في سيارة "توسان" الرياضية متعددة الاستخدام من هيونداي وسيارة "ستينجر" الرياضية من كيا ونظام عمود قيادة في السيارة الصالون "أكورد" من هوندا، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.