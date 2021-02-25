العثور على رضيع بجوار عقار سكنى بالقصير فى البحر الأحمر

عثر أهالى منطقة التليفزيون بمدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر، الخميس، على طفل رضيع أسفل أحد العقارات، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وأمرت النيابة بوضعه بحضانة مستشفى القصير المركزي.تلقى قسم شرطة القصير، بلاغًا يفيد العثور على طفل رضيع أسفل إحدى العمارات السكنية بمنطقة التليفزيون بالمدينة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة، والتي أمرت بإيداعه حضانة مستشفى القصير المركزي، وكلفت النيابة العامة مباحث القسم بالتحريات في الواقعة.