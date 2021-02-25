التشكيلة الوزارية للحكومة الليبية أمام البرلمان اليوم

نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مصادر مطلعة أن التشكيلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية سيتم تقديمها، اليوم الخميس، لهيئة رئاسة مجلس النواب بطبرق.ياتي ذلك فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المبعوث الخاص للأمين العام، يان كوبيش، تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الليبي المكلّف عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقشا تشكيل الحكومة وجلسة مجلس النواب المرتقبة لبحث منحها الثقة.من جهته أعلن مجلس النواب الثلاثاء أن اللجنة العسكرية 5+5 أبلغته بجاهزية سرت لجلسة منح الثقة للحكومة.أجرى رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة اتصالًا بالسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأربعاء، ووفق وسائل إعلام ليبية، فقد أبلغ السفير الأميركي الدبيبة دعم واشنطن لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، كما أبدى دعمه للحكومة الليبية الجديدة ومخرجات الحوار الليبي.