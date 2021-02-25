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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل العمليات الأمنية لمكافحة التطرف في ألمانيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:42 ص
ألمانيا
ألمانيا
أمينة ذكى
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كشفت صحيفة دير شبيجيل الالمانية عن تفاصيل حملة المداهمات الأمنية التي شنتها السلطات الالمانية لمكافحة الارهاب والتطرف.

ووفقا للصحيفة فقد حظر مجلس الشيوخ في برلين جماعة سلفية قيل إنها أعلنت عن ميليشيا إرهابية تابعة لداعش ثم داهمت السلطات عدة عقارات في برلين وبراندنبورغ.

وكان عضو مجلس الشيوخ عن الداخلية في برلين، أندرياس جيزل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، قد حظر الجمعية السلفية "جماعة برلين"، المعروفة أيضًا باسم "توحيد برلين"، وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون الداخلية والرياضة في مجلس الشيوخ صباح اليوم الخميس على تويتر.

وقال متحدث من الشرطة لقد شارك في حملة المداهمات 800 من ضباط الشرطة كانوا في الخدمة، كما شاركت فرق العمل الخاصة (SEK) وكذلك الشرطة الفيدرالية وقال المتحدث إن الهدف من عمليات البحث هو العثور على أدلة.

وبحسب «تاجشبيجل»، فقد تم حظر التنظيم السلفي بموجب قانون الجمعيات، لاسيما وأن السلفيين اجتمعوا في «جماعة برلين» الذين كانوا يعرفون بعضهم البعض من مسجد فوسيلت سيئ السمعة في برلين، حيث كان مرتكب حادثة سوق الكريسماس في برلين، أنيس عمري، من رواد المسجد.

وبحسب «تاجشبيجل»، فإن الجماعة المحظورة الآن تمجد كفاح ميليشيا «داعش» الإرهابية، ولا تزال الإجراءات الجنائية معلقة ضد العديد من الأعضاء، بما في ذلك تهديدات لضباط الشرطة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الجمعية لا تدير مسجدها الخاص، وربما التقى الأعضاء في غرف خاصة، وكان مكتب برلين لحماية الدستور قد أفاد بالفعل بأن السلفيين المتطرفين لن يجتمعوا بشكل متزايد في المساجد ولكن في شقق خاصة.

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