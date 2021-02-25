إجراء 110 ملايين اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الخميس إجراء أكثر من 110 ملايين فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا منذ تفشي الوباء.وجاء في بيان للمكتب الصحفي للهيئة: "تم إجراء أكثر من 110 ملايين فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا، ولا يزال 579 ألفًا و962 شخصًا تحت الإشراف الطبي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء روسية.وأشار البيان إلى إجراء 162 ألف فحص للكشف عن الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبدأت في روسيا، في الخامس من ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.