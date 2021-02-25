340 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الخميس تسجيل 340 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه لليوم الـ19 على التوالي يتم تسجيل حصيلة إصابات أقل من 500 حالة، مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 110 آلاف و740 حالة.