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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف الإمارات: علاقاتنا بالكويت مثال يقتدى به في العلاقات العربية - العربية

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:28 ص
صحف الإمارات
صحف الإمارات
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تناولت الصحف الإماراتية اليوم الخميس مشاركة الإمارات لدولة الكويت احتفالاتها بيومها الوطني الـ 60، مبرزة ترابط البلدين بجذور تاريخية وروابط أصيلة توثق التضامن الأخوي الذي يميز علاقاتهما، ويشكل مثالا يقتدى به في العلاقات العربية - العربية، إضافة إلى دور القيادات العربية والقادة في بناء جسور المحبة والتعاون والأخوة.

وأكدت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "شراكة ووحدة مصير" حرص قيادتي البلدين على تلاحم الصف العربي، وتعزيز مسيرة العمل في البيت الخليجي؛ بما يخدم ازدهار شعوب المنطقة، ويعزز عوامل التنمية، ويحقق الأمن والاستقرار، ويرص الصفوف في مواجهة التحديات الخارجية.

وأضافت أن يومها الوطني الستين يعد شاهدًا على نهضة تنموية استطاعت الكويت تحقيقها، حيث لم توقفها تحديات، قائلة "ها هي اليوم تشهد الكويت عهدًا جديدًا لمسيرتها المباركة من البناء والإنجاز، وتوحيد الصف العربي والخليجي، منذ تولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، خلفًا للأمير الراحل «أمير الإنسانية» صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأوضحت أن الإمارات والكويت نموذج على التعاون الدائم؛ لضمان حماية مصالح الشعوب، ورؤيةٌ مشتركةٌ حيال مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، بما ينعكس على حجم التطور في العلاقات السياسية وتكاملية الاقتصاد ووحدة المصير والهدف.

ومن جانبها، قالت صحيفة البيان تحت عنوان "اعتزاز إماراتي وفرح كويتي" إن التعاضد الأخوي الذي يميز علاقات الإمارات والكويت، يشكل مثالًا يقتدى في العلاقات العربية - العربية، وفي دور القيادات العربية والقادة في بناء جسور المحبة والتعاون والأخوة، مضيفة أن الإمارات تشارك اليوم الكويت، بروح المحبة والوفاء، احتفالاتها بيومها الوطني الستين، في تأكيد على مستوى العلاقات الأخوية، والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، اللذين وحّدهما الانتماء والتاريخ المشترك، وتعززت شراكتهما بالتنسيق والحوار الصادق.

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