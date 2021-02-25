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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: إيران تزعزع استقرار المنطقة بصراعها مع القوى الدولية

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:26 ص
إيران
إيران
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رأت صحيفة «عكاظ» السعودية أن إصرار إيران على صراعها مع القوى الدولية والإقليمية في شأن برنامجها النووي يزعزع استقرار المنطقة ويهدد الأمن العالمي.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الخميس، والتي جاءت تحت عنوان "إيران ستحاسب مهما طال إفلاتها"- أن إيران تعلن شيئا وتمارس نقيضه، وجاء آخر موقف للعبث الإيراني ليثبت ذلك، حيث أعلنت طهران موقفين متناقضين حيال مهمة فرق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت أن إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات يتوقف على شروط جديدة مهمة، يتصدرها أن تشمل أي مفاوضات جديدة البرنامج الصاروخي الإيراني، وسياسة الزعزعة التي تتبعها طهران في المنطقة والعالم، مؤكدة أن المنطق السليم يؤكد أنه لن يكون هناك اتفاق ناجح وقابل للديمومة إذا لم يكن مجلس التعاون الخليجي جزءًا أصيلًا من أي مفاوضات محتملة.

وأشارت إلى أنه سبق وأن حذرت السعودية مرارًا من أن أي تقدم في البرنامج النووي الإيراني لأغراض غير سلمية، لافتة إلى أن تهديدات الملالي لم تعد تخيف أحدًا، إذ إن العالم كله يعرف أن التحالفات الدولية كفيلة بإخضاع إيران، ووأد طموحاتها إلى الأبد.

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