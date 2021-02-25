«نفسي أعيش».. السرطان يهزم ضحكة «الطفلة مريام الأجرود» في كفر الشيخ

هزم السرطان ضحكة الطفلة مريام جلال الأجرود، 11 عاما، ابنة محافظة كفر الشيخ، داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، عقب سنة كاملة من المعاناة وجلسات العلاج الكيماوي المؤلمة، غير مبال بأخر كلماتها قبل وفاتها «نفسي أعيش».كانت الطفلة مريام بصحة ممتازة وتجري وتلعب وفي قمة النشاط حتى يناير قبل الماضي، ارتفاع في درجة حرارتها وضيق تنفس، ربما يكون أمرا عاديا مع الأطفال، زاد الأمر عن طبيعيته واستلزم زيارة عدد من الأطباء الذين فشلوا في تشخيص حالتها في البداية، وبعد ذلك ومع الأشعة والتحاليل، ضربت الصاعقة الطفلة الصغيرة، ورم خبيث في العظام، لتبدأ «مريام» رحلة العذاب، تترك مدرستها التي كانت متفوقة بها ومحبوبة بين زميلاتها من الصف الأول الإعدادي، وأصبحت «زائر دائم» للمستشفيات والمراكز الطبية، وفق رواية الأب «جلال الأجرود».يضيف «الأجرود» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الضحكة لم تكن تفارق ابنته، كانت دائما ما تهزم بها آلامها مع اللهو رغم شدة الألم، إلى أن استقر بها الحال في مستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وجاءت المفاجأة بعد العديد من جلسات العلاج الكيماوي المؤلمة، ليكتشف إصابة «ميريام» بنوعين أخرين من السرطان في البطن، أحدهم بالمثانة، ما تسبب في انتفاخ بطنها وحبس المياه فيها، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، وهنا نصحنا أكثر من طبيب بضرورة سفرها للخارج في أسرع وقت لإنقاذها لحالتها المتأخرة، ولكن كانت إرادة الله أسرع وتوفيت.وقد تحولت مواقع السوشيال ميديا لدفتر عزاء لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها في واسع رحمته.