محافظ الغربية يكرم المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا بعد «الأيزو»

كرم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اعلا البرماوي، مديرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي ثان طنطا، لحصول المركز على شهادة الأيزو 9001.وقال رحمي، إن المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا يُعد ثان مركز على مستوى الجمهورية يحصل على هذه الشهادة بعد حي أول المحلة، في إشارة واضحة إلى مدى نجاح المحافظة في تطوير منظومة العمل داخل تلك المراكز.وأضاف محافظ الغربية، أن المحافظة قامت بتدريب 34 متدربا من مديري المراكز التكنولوجية ومشرفين النظام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالإضافة إلى تدريب 9 موظفين في ورش عمل بمركز سقارة وذلك تمهيدًا لحصول جميع المراكز التكنولوجية والبالغ عددها 10 مراكز.كما أكد المحافظ على المضي قدمًا في تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل إلكتروني دون إجراءات روتينية معقدة ضمن خطة المحافظة لميكنة جميع التعاملات مع المواطنين، حيث تم تطوير العمل بـ10 مراكز تكنولوجية وجاري الإعداد لفتح مركزين بطنطا والمحلة لتصبح جميع المراكز والمدن والأحياء مغطاة بهذه المراكز.وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه الشهادة تأتي تتويجًا لجهود كبيرة من المتابعة الدورية لإزالة كافة المعوقات، تدقيق لنظام العمل بالمركز، اتباع وتنفيذ الإجراءات بأعلى معايير الجودة العالمية، تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني وخدمة الرسائل الإلكترونية، الدفع عن طريق نظام فوري وإدخال كافة الخدمات على بوابة الخدمات الحكومية.حضر التكريم المهندسة عبير بلح مدير مركز المعلومات بالديوان العام، عبد العظيم الحمراوي نائب رئيس الحي، أميرة عطا الله نائب مدير المركز ومحمد عبد الفتاح مشرف النظام.