حملة مداهمات كبيرة في ألمانيا بعد حظر جماعة متطرفة

شنت السلطات الألمانية اليوم الخميس، حملة مداهمات كبيرة في برلين ومدن ألمانية أخرى بعد حظر جماعة متطرفة، وفقا لما نقلته وسائل "إعلام عربية".ووفقا لما نقلته وسائل إعلام المانية صباح اليوم الخميس، فقد شنت السلطات حملة مداهمات في برلين وبراندنبورغ على مقرات إسلامية يشتبه بعلاقتها مع جماعات متطرفة.وجاءت عملية المداهمة بعد أقل من يوم على إصدار محكمة ألمانية، أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن 10 سنوات ونصف السنة على عراقي يدعى بـ"أبوولاء"، الذي جرى وصفُه بـ"العقل المدبر" لتنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا.