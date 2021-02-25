«صحة الغربية»: استمرار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا حسب الجدول

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار مستشفيات العزل في إعطاء جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية حسب الجدول الزمني الموضح لكل محافظة.ولفت إلى أن مديرية الشئون الصحية بدأت أمس، إعطاء لقاحات «كورونا» للفرق الطبية داخل مستشفيات المحلة العام وحميات بسيون والسنطة، حسب الجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.وأشار إلى أنه تم تسجيل الأطقم الطبية ما بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاحات، وأن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل مصر.