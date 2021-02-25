رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يقبع قرب أدنى مستوى في 3 سنوات

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:09 ص
الدولار
الدولار
وكالات
طباعة
قبع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات العالية المخاطر اليوم الخميس، إذ أوقدت إشارات على استمرار تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي شرارة تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية.

وهوت العملة الأمريكية إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولارين الأسترالي والكندي، وقبعت قرب مستويات منخفضة سجلتها أثناء الليل مقابل العملتين البريطانية والنيوزيلندية.

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء أن البنك المركزي لن يعدل سياسته حتى يتعافى الاقتصاد بوضوح، وأنه سيتجاهل أي ارتفاع للتضخم في الأمد القريب.

ورددت تصريحاته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب صدى شهادته أمام مجلس الشيوخ قبل يوم.

وقاد تيسير الأوضاع المالية، والوعود بتحفيز مالي وتسريع توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 الأموال إلى تداولات تراهن على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار.

والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مهيأة للاستفادة من ارتفاع التجارة العالمية، بينما يبدي المستثمرون ترحيبا أيضا بإحراز بريطانيا تقدما في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وسجل الدولار الأسترالي 0.79672 دولار أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق مستوى مرتفعا جديدا في ثلاث سنوات عند 0.7978 دولار.

وبلغ الدولار الكندي خلال التداولات أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 1.2502 دولار كندي للدولار الأمريكي.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.7434 دولار أمريكي، لينزل قليلا عن المستوى المرتفع الذي سجله أمس الأربعاء عند 0.7455 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.4161 دولار بعد أن اندفع إلى مستوى 1.43 دولار أثناء الليل للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

وجرى تداول اليورو قرب الحد الأعلى لنطاق سجله في الآونة الأخيرة عند 1.2178 دولار، قرب أعلى مستوى في شهر تقريبا البالغ 1.2180 دولار والذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

لكن الدولار صعد مقابل بقية عملات الملاذ الآمن التقليدية الأخرى، ليحافظ على مكسب مستمر منذ يومين ويُتداول عند 105.875 ين ويتماسك قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 90.945 فرنك سويسري الذي بلغه أثناء الليل.

موضوعات متعلقة

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

تحميل نموذج استرشادي لطلاب الصف الخامس الابتدائي 2021 منصة التعليم المصري

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

تفاصيل الحالة الصحية لشيري عادل بعد نقلها للمستشفى

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

«قاهر الاكتئاب».. الملح الصخرى أبرز منتجات معرض «ديارنا»

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 25-2-2021

مصرع وفقدان 8 فى انهيار طينى بإندونيسيا

استقالة متطوعين بأولمبياد طوكيو بعد تصريحات رئيس لجنة التنظيم

تحذريات من التجمعات خلال مسيرة الشعلة الأولمبية

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

محمد بدوى: «دعاة عصر السادات» مناسبة لفتح باب مناقشة الإسلام السياسى

دكتورة هدى المراغى ضيفة مكتبة الإسكندرية فى لقاء أونلاين