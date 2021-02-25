بعد عودتها للشاشة.. 10 معلومات عن درية شرف الدين

أعلنت قناة مصر الأولى، عودة الإعلامية ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب درية شرف الدين، لشاشة التليفزيون المصري بتقديمها برنامج عنوانه "حديث العرب.. من مصر"، وهو يعد برنامج شامل يتم فيه مناقشة الماضي وسيكون همزة وصل بين العرب في التاريخ المشترك بينهم وبين مصر.وفي هذه السطور نستعرض أبرز المعلومات عن درية شرف الدين:1- إعلامية وكاتبة مصرية وناقدة سينمائية من محافظة دمياط.2- تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.3- درست في أكاديمية الفنون.4- شغلت عدة مناصب من بينها رئيس الرقابة على المصنفات الفنية وكيل أول وزارة الإعلام.5- من مؤلفاتها "السياسة وسينما الخمسينيات "، "السياسة والسينما في مصر".6- قدمت عدة برامج مميزة من بينها:"نادي السينما"، "أهل الرأي"،"سؤال"7- قبلت منصب وزيرة الإعلام في حكومة الببلاوي في عام 2013 واستمرت حتى 2014 في حكومة المهندس إبراهيم محلب.8- تعينت بمجلس النواب يناير الماضي.9- نالت عضوية الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا في مصر.10- تم ذكر اسم درية شرف الدين في موسوعة "المرأة عبر العصور" والتى صدرت عن الهيئة العامة للكتاب.