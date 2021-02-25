تثبيت أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية

أبقى البنك الكوري الجنوبي المركزي اليوم الخميس، على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه المنخفض القياسي 0.5% دون تغيير في ظل تأثير الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا على التعافي الاقتصادي لكوريا الجنوبية.وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي صوت كما كان متوقعا على نطاق واسع لصالح تجميد سعر الفائدة الأساسي في ثاني اجتماع لتحديد سعر الفائدة خلال العام الحالي.وقال محللون إن تراجع التضخم وارتفاع أسعار المساكن دفعا مجلس إدارة البنك على ما يبدو إلى تجميد سعر الفائدة.ومن أجل تعزيز الاقتصاد المتضرر من الوباء، خفض البنك سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 5ر0% في مايو الماضي، بعد خفض معدلات الفائدة الطارئ بمقدار نصف درجة مئوية.وعلى الرغم من وجود علامات على تعافي الاقتصاد، فإن الاستهلاك الضعيف أثر على التوظيف وضغط على صانعي السياسات.وشهد الاقتصاد الكوري الجنوبي انكماشا بنسبة 1% العام الماضي، في أسوأ أداء له على الإطلاق منذ أكثر من عقدين، ولكن على ما يبدو يعود الاقتصاد إلى مسار النمو مدفوعا بتعافي الصادرات.فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 7ر16% سنويا في أول 20 يوما من فبراير الحالي بفضل تحسن صادرات الرقائق والسيارات.