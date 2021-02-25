تمتلك كافة المقومات.. خطة مصر لتكون مركزا إقليميا السيارات الكهربائية

تتجه مصر حاليًا لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتقليل عدد السيارات التي تعمل بالبنزين والتي تمثل عبئا كبير على ميزانية الدولة أيضًا لتواكب التقدم في جميع أنحاء العالم، وتقليل نسبة الانبعاثات الملوثة للهواء، وهو والأمر الذي تعمل عليه حاليًا القيادة السياسية في تغيير شكل ونمط حياة المصريين.و لم تكتف الحكومة بذلك فقط ولكن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع، إضافة إلى استكمال مكونات المشروع خاصة محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة.وقد دعت القيادة السياسية جميع الوزارات بالتعاون والتكامل لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، ومنها الاستعداد لنشر الشواحن السريعة في الشوارع ومواقف السيارات في جميع أنحاء الدولة، وكذلك من خلال إعداد شبكات الكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك وسياسات الدعم اللازمة والتي تمثل عاملًا مهمًا في تشجيع المستهلك على تغيير الأساليب القديمة من وسائل النقل التي تم استخدامها لعدة عقود، والمرافق التجارية التي تدعم ظهور صناعة بهذا الحجم الكبير، حيث يستهدف المشروع إنتاج 25،000 سيارة سنويا، ومن المتوقع أن يزداد حجم الطلب مع الدعم والحافز الحكومي المتوقع إلى ضعف هذه الكمية.وفي هذا الجانب يقول المهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، أن الحكومة المصرية منذ إعلانها عن نيتها أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية لقارة افريقيا والمصدر الأول لها في القارة، بعد تزايد استيراد ما يزيد عن 8 مليارات دولار سنويا من المحروقات واحتلال مصر مرتبة متقدمة عالميا في الانبعاثات الكربونية من التلوث الناتج عن عوادم السيارات.ويوضح رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، أن مصر تمتلك مقومات توطين هذه الصناعة من مصانع وخطوط الإنتاج المتواجدة في مصر بشكل رائع ممثلة في شركة النصر للسيارات، ومصانع الإنتاج الحربي المتواجدة بمصر بشكل كبير في حلوان وطره، والأهم توافر غرف الدهان المميزة بكفاءة عالية جدا ومساحات كبيرة تستوعب سيارات أكثر.وتابع "عسكر" أن العامل البشري والقوة البشرية المؤهلة في مصر من الشباب، لذا فإن مصر مؤهلة للدخول بقوة في هذا الاتجاه، مؤكدًا توافر محطات توليد الكهرباء في البرلس، وبني سويف، والعاصمة الإدارية، والسخنة، والزعفرانة وراس غارب عن طريق طاقة الرياح، وفي "بنبان" عاصمة الشمس في اسوان والتي تعد المدينة الأولى على مستوى العالم في توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بشكل مميز، ومنطقة حبل الزيت والحميرين والتي بذلت الدولة الجهد الكبير وتكلفت المليارات كي يتوافر لديناما يكفينا من الكهرباء للصناعه والمنازل.ولفت رئيس لجنة الصناعة أن البنية التحتية التي تمتلكها مصر تساعد بشكل كبير على تحقيق رؤية الدوله 2030 بالاضافة إلى البدء في تصدير الكهرباء إلى الدول الأخرى الأشد احتياجا إلى الكهرباء، مثل السودان، ولبنان والتى تعمل بها الكهرباء ست ساعات فقط يوميا والباقي يعمل على الديزل.وتابع أن الدولة استطاعت ترسيخ هذه الصناعة وبدأت هذا التحول من خلال ضخ عدد من أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالكهرباء، وكذلك إنشاء العديد من محطات الشحن الكهربائي وتصنيع اول سيارة كهربية مصرية بشركة النصر، وأيضا نجد القطار المكهرب ذو السرعات الفائقة الذى ينطلق من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة.