أردوغان يُهاجم المعارضة: أتذكر القمامة لكن الحساب في صندوق الاقتراع

أهان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المعارضة التركية بخاصة حزب الشعب الجمهوري، مؤكدا أنه حين يسمع اسم الحزب فإنه يتوارد لذهنه القمامة والحفر والطين التي أحدثوها في مدينة إسطنبول.وأوضح، في كلمته خلال مؤتمر الحزب لمقاطعات إسطنبول، أمس، أن حزب الشعب الجمهوري هو المسؤول عما حدث في مدينة إزمير من سيول أخيرة تعرضت لها، فهو يدير بلدية المدينة على مدار 35 عامًا، وبسببهم فقد أصبحت المدينة بالكامل تحت الأمطار والثلوج، متوعدًا أنه «سيسوي الحسابات أمام الجميع في صندوق اقتراع عام 2023».يأتي ذلك، بينما رفض النظام رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بتحمل مسؤولية مقتل 13 جنديًا تركيًا في كارا، واعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك، موقف المعارضة استفزازيًا يستهدف مكافحة تركيا للإرهاب.وأردف أردوغان أن تركيا تعني للغرب الإسلام والشرق يعني الاتراك، مشيرًا إلى أنه لن يسمحوا لأحد بأن يقتنص من ايديهم إسطنبول التي تمثل التاج الأحمر للشرق والغرب.وأكد أنهم «سيفضحون أولئك الذين يحاولون جعل إسطنبول جهازًا لأجنداتهم المظلمة والمنحرفة، وأولئك الذين يتعاونون حتى مع الشيطان في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلي أنهم هم الإرهابيون».