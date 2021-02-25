رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إطلالة إنجي وجدان تُثير الجدل.. ومتابعون: خسيتي جدًا

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:47 ص
إنجي وجدان
إنجي وجدان
هويدا سعيد
طباعة
نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بإطلالة كاجوال، وجسم ممشوق، ما أثر الجدل حول سبب فقدانها وزنها.

آخر ظهور
ارتدات في آخر ظهور لها جيب قصيرة باللون الأبيض، بنقشات ملونة، وتي شيرت أبيض، واعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع.

وتساءل متابعيها حول الطريقة التي اتّبعتها لفقدان الوزن، وعلق البعض: «هل قمتِ بإجراء عملية تكميم؟.. عملتيها إزاي؟.. خسّيتي جدًّا».

رجيم
قالت أنجي، في وارت الصحفية لها عن فقدنها لوزنها: «الريجيم عندى تظبيط أكل، مش قاسي وحرمان، مجرد ضبط كميات ونوعيات الطعام اللي باكله، فتكون قليلة، ومحدودة، وأهتم كثيرًا بالخضار والفاكهة».

وأكملت: «ممارسة الرياضة بشكل يومي، مع شرب ما يقرب عن 4 لتر مياه، والبعد عن الأرز والعيش ولكن مش بقطعهم بقلل منهم».
إطلالة إنجي وجدان تُثير الجدل.. ومتابعون: خسيتي جدًا
إطلالة إنجي وجدان تُثير الجدل.. ومتابعون: خسيتي جدًا

موضوعات متعلقة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

بلاغ للنائب العام ضد «سفاح الجيزة» للتحفظ على أمواله

الطقس السيئ و«حياة كريمة» يتصدران اهتمامات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

«قاهر الاكتئاب».. الملح الصخرى أبرز منتجات معرض «ديارنا»

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 25-2-2021

مصرع وفقدان 8 فى انهيار طينى بإندونيسيا

استقالة متطوعين بأولمبياد طوكيو بعد تصريحات رئيس لجنة التنظيم

تحذريات من التجمعات خلال مسيرة الشعلة الأولمبية

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

محمد بدوى: «دعاة عصر السادات» مناسبة لفتح باب مناقشة الإسلام السياسى

دكتورة هدى المراغى ضيفة مكتبة الإسكندرية فى لقاء أونلاين