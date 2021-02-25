إطلالة إنجي وجدان تُثير الجدل.. ومتابعون: خسيتي جدًا

آخر ظهور



رجيم



نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بإطلالة كاجوال، وجسم ممشوق، ما أثر الجدل حول سبب فقدانها وزنها.ارتدات في آخر ظهور لها جيب قصيرة باللون الأبيض، بنقشات ملونة، وتي شيرت أبيض، واعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع.وتساءل متابعيها حول الطريقة التي اتّبعتها لفقدان الوزن، وعلق البعض: «هل قمتِ بإجراء عملية تكميم؟.. عملتيها إزاي؟.. خسّيتي جدًّا».قالت أنجي، في وارت الصحفية لها عن فقدنها لوزنها: «الريجيم عندى تظبيط أكل، مش قاسي وحرمان، مجرد ضبط كميات ونوعيات الطعام اللي باكله، فتكون قليلة، ومحدودة، وأهتم كثيرًا بالخضار والفاكهة».وأكملت: «ممارسة الرياضة بشكل يومي، مع شرب ما يقرب عن 4 لتر مياه، والبعد عن الأرز والعيش ولكن مش بقطعهم بقلل منهم».