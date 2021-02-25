«النواب الليبي» ينظر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اليوم

ينظر مجلس النواب الليبي في طبرق،اليوم، التشكيلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية، وفقا لما نقلته وسائل اعلام ليبية محلية.يأتي ذلك فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المبعوث الخاص للأمين العام، يان كوبيش، تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الليبي المكلّف عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة تشكيل الحكومة.فيما أجرى رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة اتصالًا بالسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس الأربعاء.ووفق وسائل إعلام ليبية، فقد أبلغ السفير الأميركي الدبيبة دعم واشنطن لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، كما أبدى دعمه للحكومة الليبية الجديدة ومخرجات الحوار الليبي.