في عيد ميلاده.. 11 سببا جعلوا آسر ياسين فتى أحلام البنات
الخميس 25/فبراير/2021 - 10:28 ص
هويدا سعيدطباعة
تحل اليوم، ذكري ميلاد الفنان الشاب آسر ياسين الذي أبهرنا بأدواره وأدائه المميز، وغالبا ما يكون هناك عدد من الفنانين الذين يرسمون صورة في أذهان الفتيات عن فتي أحلامهم، وظهر في السينما جيل من الفنانين كان له شعبية كبيرة بين الفتيات بسبب أناقته وتناسق جسده، وكان من أبرزهم الفنان آسر ياسين، ونستعرض في السطور التالية أبرز الأشياء، التي تجذب الفتيات للفنان "الجان".
1- رومانسي
براعته في الأدوار الرومانسية جعلت منه فتي أحلام الكثير من الفتيات، نظرا لأن الرومانسية تجذب الفتيات وتجعلهم يعشن في أحلام مستقبلية سعيدة.
2- جسمه الرياضي
بسبب جسمه الرياضي، والذي كان سببا في انجذاب أغلب البنات إليه، حيث أنه يحافظ على قوامه الرياضي في كل أدواره.
3- اختياره للحذاء
اختيار الرجل لحذاء متناسق مع ملابسه سواء بارتداء قريب للون البنطلون أو أغمق، يعد من أهم عوامل انجذاب المرأة له.
4- "تيشيرت بدون ياقة"
هذا النوع بالتحديد يعتبر المفضل بالنسبة لنجوم هوليوود، وهو "تيشيرت دون ياقة" والذى يعد من أكثر الأشياء التي دائمًا ما تثير اهتمام المرأة، وتعطيها انطباعا عن عملية الرجل.
5- الإكسسوارات الرجالية
ارتداء الساعة أو "الحظاظات" الرجالية، تعد من أهم سمات الرجل الأنيق، وتعطي انطباعا أنه دقيقا في اختياراته.
6- البنطلون الجينز
دائما ما يرتدي البنطلون الجينز الشبابي مع "الكوتشي" الأبيض وهذا ما يعطي أحساس بالجاذبية.
7- "التيشيرت" الأبيض
اللون الأبيض من اكثر الألوان المميزة التي تميز بها الفنان آسر ياسين، حيث أن هذا "الاستايل" يعد الأكثر أناقة بالنسبة لكثير من الرجال، مما جعل منها الشاب الوسيم الجذاب.
8- أكمام المشمرة
يرغب كثير من الرجال في ارتداء هذا الشكل كنوع من مظهرهم بالعمل،إلى جانب حرصهم على إظهار عضلاتهم، وكما اعتاد الفنان آسر ياسين على الظهور بعضلات مفتولة.
9- لونه الخمري
يعتبر اللون الخمري من أكثر الألوان التي تجذب الفتيات، حيث يتميز صاحب البشرة الخمرية دائما بالجاذبية.
10 - القبعة
دائما ما يختار الفنان أسر ياسين القبعة أو "الطاقية" المناسبة لمظهر الرجل، وهي كثيرًا ما تكون الشيء المهم لجذب المرأة.
11- الشعر المجعد
هي تسريحة شعر أعتمد عليها دائما في ظهوره، وهي التي تكمل المظهر الذى يحرص عديد من الرجال على الظهور به.
1- رومانسي
براعته في الأدوار الرومانسية جعلت منه فتي أحلام الكثير من الفتيات، نظرا لأن الرومانسية تجذب الفتيات وتجعلهم يعشن في أحلام مستقبلية سعيدة.
2- جسمه الرياضي
بسبب جسمه الرياضي، والذي كان سببا في انجذاب أغلب البنات إليه، حيث أنه يحافظ على قوامه الرياضي في كل أدواره.
3- اختياره للحذاء
اختيار الرجل لحذاء متناسق مع ملابسه سواء بارتداء قريب للون البنطلون أو أغمق، يعد من أهم عوامل انجذاب المرأة له.
4- "تيشيرت بدون ياقة"
هذا النوع بالتحديد يعتبر المفضل بالنسبة لنجوم هوليوود، وهو "تيشيرت دون ياقة" والذى يعد من أكثر الأشياء التي دائمًا ما تثير اهتمام المرأة، وتعطيها انطباعا عن عملية الرجل.
5- الإكسسوارات الرجالية
ارتداء الساعة أو "الحظاظات" الرجالية، تعد من أهم سمات الرجل الأنيق، وتعطي انطباعا أنه دقيقا في اختياراته.
6- البنطلون الجينز
دائما ما يرتدي البنطلون الجينز الشبابي مع "الكوتشي" الأبيض وهذا ما يعطي أحساس بالجاذبية.
7- "التيشيرت" الأبيض
اللون الأبيض من اكثر الألوان المميزة التي تميز بها الفنان آسر ياسين، حيث أن هذا "الاستايل" يعد الأكثر أناقة بالنسبة لكثير من الرجال، مما جعل منها الشاب الوسيم الجذاب.
8- أكمام المشمرة
يرغب كثير من الرجال في ارتداء هذا الشكل كنوع من مظهرهم بالعمل،إلى جانب حرصهم على إظهار عضلاتهم، وكما اعتاد الفنان آسر ياسين على الظهور بعضلات مفتولة.
9- لونه الخمري
يعتبر اللون الخمري من أكثر الألوان التي تجذب الفتيات، حيث يتميز صاحب البشرة الخمرية دائما بالجاذبية.
10 - القبعة
دائما ما يختار الفنان أسر ياسين القبعة أو "الطاقية" المناسبة لمظهر الرجل، وهي كثيرًا ما تكون الشيء المهم لجذب المرأة.
11- الشعر المجعد
هي تسريحة شعر أعتمد عليها دائما في ظهوره، وهي التي تكمل المظهر الذى يحرص عديد من الرجال على الظهور به.