في عيد ميلاده.. 11 سببا جعلوا آسر ياسين فتى أحلام البنات

1- رومانسي



2- جسمه الرياضي





3- اختياره للحذاء

4- "تيشيرت بدون ياقة"



5- الإكسسوارات الرجالية



6- البنطلون الجينز



7- "التيشيرت" الأبيض



8- أكمام المشمرة



تحل اليوم، ذكري ميلاد الفنان الشاب آسر ياسين الذي أبهرنا بأدواره وأدائه المميز، وغالبا ما يكون هناك عدد من الفنانين الذين يرسمون صورة في أذهان الفتيات عن فتي أحلامهم، وظهر في السينما جيل من الفنانين كان له شعبية كبيرة بين الفتيات بسبب أناقته وتناسق جسده، وكان من أبرزهم الفنان آسر ياسين، ونستعرض في السطور التالية أبرز الأشياء، التي تجذب الفتيات للفنان "الجان".براعته في الأدوار الرومانسية جعلت منه فتي أحلام الكثير من الفتيات، نظرا لأن الرومانسية تجذب الفتيات وتجعلهم يعشن في أحلام مستقبلية سعيدة.بسبب جسمه الرياضي، والذي كان سببا في انجذاب أغلب البنات إليه، حيث أنه يحافظ على قوامه الرياضي في كل أدواره.اختيار الرجل لحذاء متناسق مع ملابسه سواء بارتداء قريب للون البنطلون أو أغمق، يعد من أهم عوامل انجذاب المرأة له.هذا النوع بالتحديد يعتبر المفضل بالنسبة لنجوم هوليوود، وهو "تيشيرت دون ياقة" والذى يعد من أكثر الأشياء التي دائمًا ما تثير اهتمام المرأة، وتعطيها انطباعا عن عملية الرجل.ارتداء الساعة أو "الحظاظات" الرجالية، تعد من أهم سمات الرجل الأنيق، وتعطي انطباعا أنه دقيقا في اختياراته.دائما ما يرتدي البنطلون الجينز الشبابي مع "الكوتشي" الأبيض وهذا ما يعطي أحساس بالجاذبية.اللون الأبيض من اكثر الألوان المميزة التي تميز بها الفنان آسر ياسين، حيث أن هذا "الاستايل" يعد الأكثر أناقة بالنسبة لكثير من الرجال، مما جعل منها الشاب الوسيم الجذاب.يرغب كثير من الرجال في ارتداء هذا الشكل كنوع من مظهرهم بالعمل،إلى جانب حرصهم على إظهار عضلاتهم، وكما اعتاد الفنان آسر ياسين على الظهور بعضلات مفتولة.9- لونه الخمرييعتبر اللون الخمري من أكثر الألوان التي تجذب الفتيات، حيث يتميز صاحب البشرة الخمرية دائما بالجاذبية.10 - القبعةدائما ما يختار الفنان أسر ياسين القبعة أو "الطاقية" المناسبة لمظهر الرجل، وهي كثيرًا ما تكون الشيء المهم لجذب المرأة.11- الشعر المجعدهي تسريحة شعر أعتمد عليها دائما في ظهوره، وهي التي تكمل المظهر الذى يحرص عديد من الرجال على الظهور به.