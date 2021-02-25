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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورة تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى بمياه الفيوم

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:46 ص
دورة تدريبية
دورة تدريبية
الفيوم - زينب علاء
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قامت الإدارة العامة للتدريب، بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بتنفيذ دورات تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى وذلك بمقر إدارة التدريب بمحطة العزب الجديدة، بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

وأكد اللواء مهاب الأمير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تطوير الأداء ورفع كفاءة كافة العاملين داخل الشركة واستثمار العنصر البشري أفضل استثمار من أجل الحصول على خدمة جيدة تناسب ذوق المواطن الفيومى وتلبى رغباته واحتياجاته وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية تناسب تخصصات كل العاملين وذلك في ظل وجود جائحة كورونا والتى يتم التعامل معها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية من ارتداء الكمامات والتباعد المكاني.

وأضاف الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب، أنه تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى بمركز تدريب العزب وطرق معالجتها حيث تم عرض مكونات مياه الصرف الصناعي وعرض القوانين المنظمة لعمل الصرف الصناعي، وقد قام بالتدريب الدكتور خالد عرفه مدير عام الصرف الصناعى بالشركة.
دورة تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى بمياه الفيوم
دورة تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى بمياه الفيوم
دورة تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى بمياه الفيوم
دورة تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى بمياه الفيوم
دورة تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى بمياه الفيوم
دورة تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى بمياه الفيوم

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