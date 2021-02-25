أمير قطر يهنئ نظيره الكويتي بالذكرى الـ60 لليوم الوطني

هنأ مير قطر تميم بن حمد اليوم الخميس، أمير دولة الكويت نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الـ60 لليوم الوطني الكويتي.وقال بن حمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": "أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة الذكرى الـ60 لليوم الوطني، والذكرى الـ30 للتحرير، متمنين للكويت دوام الأمن والأمان والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة".هذا وتحتفل الكويت اليوم الخميس بعيدها الوطني الـ60، الذي تحييه يوم 25 فبراير من كل عام.