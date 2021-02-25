رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بدء تشغيل مشروع كبير لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بأمريكا في أكتوبر

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:37 ص
الغاز المسال
الغاز المسال
أ ش أ
طباعة
تشير تقديرات إلى أن مشروع شركة فينشر جلوبال إل.إن.جي لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة سيبدأ الإنتاج في أكتوبر المقبل وهو ما يشير إلى أن المشروع يمضي وفقا للجدول الزمني المقرر له.

وعرضت الشركة مالكة المشروع 12 شحنة غاز طبيعي مسال للتصدير خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى ديسمبر 2022 من مصنعها الجديد في كالكاسيو باس بولاية لوزيانا الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن متعاملين في سوق الغاز الطبيعي المسال.

وأشارت بلومبرج إلى أنه إذا تم توقيع وتنفيذ هذه العقود فستكون أول شحنات فورية تباع من إنتاج محطة كالكاسيو لإسالة الغاز الطبيعي والمقرر دخولها مرحلة الإنتاج التجاري في عام 2022.

ويأتي دخول إنتاج شركة فينشر جلوبال الجديد السوق في الوقت الذي يكافح فيه منتجو الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لتوقيع عقود بيع طويلة الأجل في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وذكرت بلومبرج أن منتجي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة يواجهون حاليا منافسة قوية من جانب قطر التي تقدم مزايا سعرية جذابة في إطار سعيها إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

بلاغ للنائب العام ضد «سفاح الجيزة» للتحفظ على أمواله

7 حالات لعدم صحة الزواج فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الصحة: 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

الطقس السيئ و«حياة كريمة» يتصدران اهتمامات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

«قاهر الاكتئاب».. الملح الصخرى أبرز منتجات معرض «ديارنا»

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 25-2-2021

مصرع وفقدان 8 فى انهيار طينى بإندونيسيا

استقالة متطوعين بأولمبياد طوكيو بعد تصريحات رئيس لجنة التنظيم

تحذريات من التجمعات خلال مسيرة الشعلة الأولمبية

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

محمد بدوى: «دعاة عصر السادات» مناسبة لفتح باب مناقشة الإسلام السياسى

دكتورة هدى المراغى ضيفة مكتبة الإسكندرية فى لقاء أونلاين