رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف أسيوط يترأس صلاة قداس فصح يونان بدير القديس أثناسيوس

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:34 ص
الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس
مونيكا جرجس
طباعة
ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، اليوم، صلاة القداس الإلهي بدير القديس أثناسيوس بدير الزاوية بأسيوط.

واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي؛ الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بفصح يونان.

ويعرف «فطر» صوم يونان، الذي يأتي اليوم الخميس بـ«فصح يونان»، وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضًا «عيد الفصح»، مما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان الذي ابتلعه الحوت ثلاثة أيام على أنها رمز لقصة السيد المسيح الذي دفن في القبر ثلاثة أيام وقام في اليوم الرابع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

«قاهر الاكتئاب».. الملح الصخرى أبرز منتجات معرض «ديارنا»

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 25-2-2021

مصرع وفقدان 8 فى انهيار طينى بإندونيسيا

استقالة متطوعين بأولمبياد طوكيو بعد تصريحات رئيس لجنة التنظيم

تحذريات من التجمعات خلال مسيرة الشعلة الأولمبية

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

محمد بدوى: «دعاة عصر السادات» مناسبة لفتح باب مناقشة الإسلام السياسى

دكتورة هدى المراغى ضيفة مكتبة الإسكندرية فى لقاء أونلاين