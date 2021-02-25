حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 25 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجدى على النحو التالي:مهنيا: طموحك العالي يساعدك دائما على التميز في مجال عملك، لا تتوقف ولكن احذر أن تؤذى أحد في طريقك بدون قصد.عاطفيا: حياتك العاطفية ليست على أفضل حال، لذلك ابتعد عن مطاردة المستحيلات وانظر إلى الأمور بشكل واقعي أكثر من ذلك.صحيا: حاول أن تستعيد نشاطك عن طريق استراحة قصيرة وحاول ممارسة التمارين الرياضية البسيطة لتزيد من حيويتك ونشاطك.