حظك اليوم.. برج القوس الخميس 25 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:مهنيا: تعشق عملك وتعطي فيه كثيرا وهذا أكثر ما يميزك عن غيرك، ولكن لا تفقد طاقتك كلها وتهدرها بدون داعي، ركز على الأسس التي تحقق أهدافك.عاطفيا: تغيير كبير في حياتك ونقلة جديدة تبعدك عن احبابك وتغير طريقة تفكيرك في علاقاتك العاطفية، فرصة مثالية لك لتعرف ذاتك أكثر وتطور من نفسك.صحيا: ابتعد عن كل ما يسبب لك السمنة وحافظ على وزنك واحرص على تناول الطعام الصحي الذي يمنحك الطاقة والنشاط.