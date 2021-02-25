حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 25 فبراير 2021
الخميس 25/فبراير/2021 - 08:33 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:
مهنيا: لديك أفكار كثيرة تجعلك مميز في عملك ولكن حاول أكثر أن تندمج وسط الآخرين في العمل وتستفيد من تجاربهم، ستكون الأمور أفضل بالنسبة لك.
عاطفيا: تشعر بالحنين للحبيب وتفكر به كثيرا رغم أنك من وضعت الحواجز بينكم، هو يعلم بقدر الضغوط والظروف التي تمر بها.
صحيا: لا تجهد نفسك أكثر من اللازم ولا تحمل أغراض ثقيلة حتى لا تتعرض لوجع الظهر وحافظ على صحتك جيدا.
مهنيا: لديك أفكار كثيرة تجعلك مميز في عملك ولكن حاول أكثر أن تندمج وسط الآخرين في العمل وتستفيد من تجاربهم، ستكون الأمور أفضل بالنسبة لك.
عاطفيا: تشعر بالحنين للحبيب وتفكر به كثيرا رغم أنك من وضعت الحواجز بينكم، هو يعلم بقدر الضغوط والظروف التي تمر بها.
صحيا: لا تجهد نفسك أكثر من اللازم ولا تحمل أغراض ثقيلة حتى لا تتعرض لوجع الظهر وحافظ على صحتك جيدا.