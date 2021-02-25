11869 إصابة جديدة و385 وفاة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، أن إصابات كورونا في ألمانيا زادت 11869 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و414687.وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات زاد إلى 69125 بعد تسجيل 385 وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.