795 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 210 آلاف و357 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية اليوم الخميس- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 696 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 194 ألفًا و375 حالة.وأوضحت أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 20 ألفًا و342 شخصًا، منهم 240 في حالة حرجة.