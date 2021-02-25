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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو: لا صفقات مع الاتحاد الأوروبي إن لم يتراجع عن عقوبات كاراكاس

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:13 ص
مادورو
مادورو
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده لن تعقد أي صفقات مع الاتحاد الأوروبي إن لم يتراجع عن سياسة العقوبات تجاه كاراكاس.

وقال مادورو:"إنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية وماذا ينتظرون؟ أن نشكرهم على مهاجمتنا؟ لا. كنا نبحث عن الحوار وقمنا بخطوات مهمة لعودة الحوار..".

وحذر الرئيس الفنزويلي الاتحاد الأوروبي: "عليكم تصحيح مساركم، أو لن تكون هناك أي صفقة معكم أو أي نوع من الحوار، لكي تعرفوا يا سادة من الاتحاد الأوروبي، أن فنزويلا تعرف كيف ترد على التهديدات مهما كان مصدرها".

ويأتي ذلك على خلفية توسيع الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد المسؤولين الفنزويليين، الذين تتهمهم بروكسل "بتقويض الديمقراطية" في فنزويلا.

وردا على ذلك طردت فنزويلا سفيرة الاتحاد الأوروبي في البلاد واستدعت سفراء 4 دول أوروبية لتسليمهم مذكرات الاحتجاج بشأن العقوبات.

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