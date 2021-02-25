1361 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 1361 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 575 ألفًا و941 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس بأنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و772 حالة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 539 ألفًا و888 شخصًا، مشيرة إلى أنه يوجد 23 ألفا و281 حالة نشطة.