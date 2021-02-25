بعد تقليده لفنان راب تونسى.. ما لا يعرفه الجمهور عن «مروان بابلو»





وبمجرد إعلانه عن نشر الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، سرعان ما حصد عدد كبير من المشاهدات؛ بسبب الضجة الواسعة التي أثارها منذ إعلان اعتزاله قبل أشهر عدة، رغم النجاح الكبير الذي حققه في العام الماضي، وهذا ما جعل الجمهور ينطلق لسماع الأغنية سريعًا.



قبل ساعات قليلة، تصدر مروان بابلو، مغني الراب الشهير، تريند «يوتيوب» بعد أن حصدت أغنيته الجديدة مليون مشاهدة في أقل من 5 ساعات، رغم عودته الأولى بعد إعلان اعتزاله الغناء مسبقًا، كما أدعى حينها: «تبت إلى الله».وبمجرد إعلانه عن نشر الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، سرعان ما حصد عدد كبير من المشاهدات؛ بسبب الضجة الواسعة التي أثارها منذ إعلان اعتزاله قبل أشهر عدة، رغم النجاح الكبير الذي حققه في العام الماضي، وهذا ما جعل الجمهور ينطلق لسماع الأغنية سريعًا.

مروان بابلو

من هو «مروان بابلو» الحقيقي؟



«مروان»، هو شاب عشريني من مواليد الإسكندرية، بدأ مسيرته الفنية منذ عام 2014، ودخل عالم الغناء من خلال موسيقى الراب، وكان لقبه «دامًا» في ذلك الوقت، حتى اختفى عن الساحة فترة من الوقت، ليعود مجددًا بإسم «مروان بابلو»، وكانت أولى أغنياته الشهيرة هي «الجميزة»، التي حققت انتشارًا واسعًا، وكانت نقطة فاصلة في حياته الفنية.



مروان بابلو

وفي شهر مارس من العام الماضي، أعلن «مروان» اعتزاله الغناء تمامًا، قائلًا: «ما حدش يطلب منى أرجع تانى.. أنا بتوب لربنا حاليًا»، لكن بمجرد ظهورة مرة أخرى، استطاع أن يحدث ضجة جديدة بأغنيته التي حملت اسم «غابة».



وبالبحث داخل عالم الراب في الوطن العربي، اكتشفنا أن «بابلو» يسير على خطى مغني آخر مشهور، يحمل الجنسية الإيطالية، لكنه تونسي الأصل، واسمه «غالي»، تحقق أغانيه ملايين المشاهدات منذ سنوات عدة، لكن ما السر الذي كشفته «الدستور» خلال رحلة البحث؟



مروان بابلو

«بابلو» يقلد الفنان التونسي في مظهره وألحانه ومشاهد التصوير



الغريب في الأمر أن مروان بابلو، لم يقلد مغني الراب «غالي» في ألحان الأغاني فقط، بل وصل الأمر ليكون نسخة طبق الأصل منه في المظهر العام، من حيث قصة الشعر الفريدة، والإكسسوارات المستخدمة في الفيديوهات سواء ديكورات أو ملابس مشابهة، كُل هذا أثبتناه بالمقارنة بين أغاني «بابلو» و«غالي».



مروان بابلو

الصوت أيضًا كان متشابهًا للغاية، ما يجعل المقارنة بينهما شبه مستحيلة، فعندما تسمع أحدهم لا تستطيع التفرقة سوى في اللغة المستخدمة فقط، ورغم نجاح «بابلو» في الفترة الأغاني داخل عالم الراب، إلا أن هذا السر لا يعرفه جمهوره بسبب عدم متابعتهم للفنانين الأخرين حول العالم.

