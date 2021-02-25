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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:59 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد- اليوم الخميس الموافق 25-2-2021- طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، ويكون شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا)، مع تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه 1.75 مترا إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 10
الإسكندرية 19 11
وادى النطرون 19 10
طنطا 20 10
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 18 11
السلوم 19 10
سيوة 21 10
بورسعيد 21 13
دمياط 20 12
الزقازيق 21 11
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 19 10
رفح 19 10
رأس سدر 22 12
نخل 20 08
نويبع 22 14
طابا 21 13
كاترين 17 05
الطور 22 13
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 24 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 18 09
بنى سويف 22 09
المنيا 22 08
أسيوط 22 08
سوهاج 23 09
قنا 23 10
الأقصر 24 10
أسوان 25 10
ادفو 25 11
أبوسمبل 24 10
الوادى الجديد 23 10
شلاتين 25 15
ابو رماد 25 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 23 16

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