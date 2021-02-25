تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد- اليوم الخميس الموافق 25-2-2021- طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، ويكون شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا)، مع تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه 1.75 مترا إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 10الإسكندرية 19 11وادى النطرون 19 10طنطا 20 10شبين الكوم 21 11دمنهور 20 11بلطيم 20 12مطروح 18 11السلوم 19 10سيوة 21 10بورسعيد 21 13دمياط 20 12الزقازيق 21 11المنصورة 20 10الإسماعيلية 21 10السويس 21 11العريش 19 10رفح 19 10رأس سدر 22 12نخل 20 08نويبع 22 14طابا 21 13كاترين 17 05الطور 22 13شرم الشيخ 25 15الغردقة 24 14مرسى علم 24 15الفيوم 18 09بنى سويف 22 09المنيا 22 08أسيوط 22 08سوهاج 23 09قنا 23 10الأقصر 24 10أسوان 25 10ادفو 25 11أبوسمبل 24 10الوادى الجديد 23 10شلاتين 25 15ابو رماد 25 15حلايب 24 16رأس حدربة 23 16