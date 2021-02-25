طالع.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25-2-2021
الخميس 25/فبراير/2021 - 11:09 ص
ينشر «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلوات الخمسة بمحافظات مصر والدول العربية اليوم الخميس 25-2-2021، في إطار البحث المستمر من قبل المسلمين لحسم التوقيت الإيماني بكل دولة لأداء الفرض في لحظته.
ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.
الشروق 6:25 AM
الصلاةالظُّهْر 12:08 PM
الصلاةالعَصر 3:24 PM
الصلاةالمَغرب 5:51 PM
الصلاةالعِشاء 7:09 PM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 12:13 PM
صلاة العَصر 3:28 PM
صلاة المَغرب 5:56 PM
صلاة العِشاء 7:14 PM
الشروق 6:22 AM
صلاة الظُّهْر 12:04 PM
صلاة العَصر 3:19 PM
صلاة المَغرب 5:47 PM
صلاة العِشاء 7:05 PM
الشروق 6:11 AM
صلاة الظُّهْر 11:56 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 5:41 PM
صلاة العِشاء 6:57 PM
الشروق 6:50 AM
صلاة الظُّهْر 12:37 PM
صلاة العَصر 3:57 PM
صلاة المَغرب 6:25 PM
صلاة العِشاء 7:39 PM
مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية
مواقيت الصلاة في مكة
صلاة الفجْر 5:28 AM
الشروق 6:45 AM
صلاة الظُّهْر 12:34 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:24 PM
صلاة العِشاء 7:54 PM
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
صلاة الفجْر 5:30 AM
الشروق 6:48 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:22 PM
صلاة العِشاء 7:52 PM
مواقيت الصلاة في الرياض
صلاة الفجْر 5:01 AM
الشروق 6:19 AM
صلاة الظُّهْر 12:06 PM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 5:53 PM
صلاة العِشاء 7:23 PM
مواقيت الصلاة في دبي
صلاة الفجْر 5:29 AM
الشروق 6:45 AM
صلاة الظُّهْر 12:37 PM
صلاة العَصر 3:55 PM
صلاة المَغرب 6:19 PM
صلاة العِشاء 7:49 PM
مواقيت الصلاة في عمان
صلاة الفجْر 4:47 AM
الشروق 6:03 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 3:04 PM
صلاة المَغرب 5:36 PM
صلاة العِشاء 6:52 PM
مواقيت الصلاة في اليمن
صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:22 AM
صلاة الظُّهْر 12:16 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 6:11 PM
صلاة العِشاء 7:41 PM
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الشروق 6:18 AM
صلاة الظُّهْر 12:02 PM
صلاة العَصر 3:18 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:15 PM
ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرةالصلاةالفجْر 4:59 AM
الشروق 6:25 AM
الصلاةالظُّهْر 12:08 PM
الصلاةالعَصر 3:24 PM
الصلاةالمَغرب 5:51 PM
الصلاةالعِشاء 7:09 PM
مواعيد الصلاة في الإسكندريةصلاة الفجْر 5:04 AM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 12:13 PM
صلاة العَصر 3:28 PM
صلاة المَغرب 5:56 PM
صلاة العِشاء 7:14 PM
مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعليةصلاة الفجْر 4:55 AM
الشروق 6:22 AM
صلاة الظُّهْر 12:04 PM
صلاة العَصر 3:19 PM
صلاة المَغرب 5:47 PM
صلاة العِشاء 7:05 PM
مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخصلاة الفجْر 4:47 AM
الشروق 6:11 AM
صلاة الظُّهْر 11:56 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 5:41 PM
صلاة العِشاء 6:57 PM
مواعيد الصلاة في محافظة أسوانصلاة الفجْر 5:28 AM
الشروق 6:50 AM
صلاة الظُّهْر 12:37 PM
صلاة العَصر 3:57 PM
صلاة المَغرب 6:25 PM
صلاة العِشاء 7:39 PM
مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية
مواقيت الصلاة في مكة
صلاة الفجْر 5:28 AM
الشروق 6:45 AM
صلاة الظُّهْر 12:34 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:24 PM
صلاة العِشاء 7:54 PM
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
صلاة الفجْر 5:30 AM
الشروق 6:48 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:22 PM
صلاة العِشاء 7:52 PM
مواقيت الصلاة في الرياض
صلاة الفجْر 5:01 AM
الشروق 6:19 AM
صلاة الظُّهْر 12:06 PM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 5:53 PM
صلاة العِشاء 7:23 PM
مواقيت الصلاة في دبي
صلاة الفجْر 5:29 AM
الشروق 6:45 AM
صلاة الظُّهْر 12:37 PM
صلاة العَصر 3:55 PM
صلاة المَغرب 6:19 PM
صلاة العِشاء 7:49 PM
مواقيت الصلاة في عمان
صلاة الفجْر 4:47 AM
الشروق 6:03 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 3:04 PM
صلاة المَغرب 5:36 PM
صلاة العِشاء 6:52 PM
مواقيت الصلاة في اليمن
صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:22 AM
صلاة الظُّهْر 12:16 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 6:11 PM
صلاة العِشاء 7:41 PM
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مواقيت الصلاة في الكويتصلاة الفجْر 4:57 AM
الشروق 6:18 AM
صلاة الظُّهْر 12:02 PM
صلاة العَصر 3:18 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:15 PM