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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

طالع.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25-2-2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:09 ص
الصلاة
الصلاة
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ينشر «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلوات الخمسة بمحافظات مصر والدول العربية اليوم الخميس 25-2-2021، في إطار البحث المستمر من قبل المسلمين لحسم التوقيت الإيماني بكل دولة لأداء الفرض في لحظته.

ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس


مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

الصلاةالفجْر 4:59 AM
الشروق 6:25 AM
الصلاةالظُّهْر 12:08 PM
الصلاةالعَصر 3:24 PM
الصلاةالمَغرب 5:51 PM
الصلاةالعِشاء 7:09 PM

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 5:04 AM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 12:13 PM
صلاة العَصر 3:28 PM
صلاة المَغرب 5:56 PM
صلاة العِشاء 7:14 PM

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية

صلاة الفجْر 4:55 AM
الشروق 6:22 AM
صلاة الظُّهْر 12:04 PM
صلاة العَصر 3:19 PM
صلاة المَغرب 5:47 PM
صلاة العِشاء 7:05 PM

مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:47 AM
الشروق 6:11 AM
صلاة الظُّهْر 11:56 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 5:41 PM
صلاة العِشاء 6:57 PM

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجْر 5:28 AM
الشروق 6:50 AM
صلاة الظُّهْر 12:37 PM
صلاة العَصر 3:57 PM
صلاة المَغرب 6:25 PM
صلاة العِشاء 7:39 PM

مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية

مواقيت الصلاة في مكة
صلاة الفجْر 5:28 AM
الشروق 6:45 AM
صلاة الظُّهْر 12:34 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:24 PM
صلاة العِشاء 7:54 PM

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
صلاة الفجْر 5:30 AM
الشروق 6:48 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:22 PM
صلاة العِشاء 7:52 PM

مواقيت الصلاة في الرياض
صلاة الفجْر 5:01 AM
الشروق 6:19 AM
صلاة الظُّهْر 12:06 PM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 5:53 PM
صلاة العِشاء 7:23 PM

مواقيت الصلاة في دبي
صلاة الفجْر 5:29 AM
الشروق 6:45 AM
صلاة الظُّهْر 12:37 PM
صلاة العَصر 3:55 PM
صلاة المَغرب 6:19 PM
صلاة العِشاء 7:49 PM

مواقيت الصلاة في عمان
صلاة الفجْر 4:47 AM
الشروق 6:03 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 3:04 PM
صلاة المَغرب 5:36 PM
صلاة العِشاء 6:52 PM

مواقيت الصلاة في اليمن
صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:22 AM
صلاة الظُّهْر 12:16 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 6:11 PM
صلاة العِشاء 7:41 PM

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مواقيت الصلاة في الكويت

صلاة الفجْر 4:57 AM
الشروق 6:18 AM
صلاة الظُّهْر 12:02 PM
صلاة العَصر 3:18 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:15 PM

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