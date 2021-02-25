عمان تمدد الغلق حتى إشعار آخر بسبب كورونا

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان تمديد غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة في محافظات السلطنة كافة حتى إشعار آخر.كما أكدت اللجنة على منع التجمعات بجميع أنواعها في الاستراحات والمزارع المخيمات الشتوية والعزب وغيرها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية على حسابها على "تويتر" صباح اليوم الخميس.