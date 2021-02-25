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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان تمدد الغلق حتى إشعار آخر بسبب كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:26 ص
كورونا في عمان
كورونا في عمان
وكالات
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قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان تمديد غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة في محافظات السلطنة كافة حتى إشعار آخر.

كما أكدت اللجنة على منع التجمعات بجميع أنواعها في الاستراحات والمزارع المخيمات الشتوية والعزب وغيرها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية على حسابها على "تويتر" صباح اليوم الخميس.

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