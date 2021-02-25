«العفو الدولية» تطالب قطر بالتحقيق فى وفاة آلاف العمال المهاجرين

طالبت منظمة العفو الدولية قطر بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في وفاة آلاف من العمال المهاجرين لديها.وقالت رجينا شبوتل، خبيرة شئون قطر في المنظمة، أمس الأربعاء، إن من الضروري إجراء تشريح لمعرفة أسباب حالات الوفاة التي لم تتضح ملابساتها.وتأتي طلبات العفو الدولية بعد نشر صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا استندت فيه إلى بيانات حكومية وجاء فيه أن أكثر من 6500 عامل أجنبي من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا توفوا في قطر منذ أن حصلت في 2010 على حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022، كما قالت الجارديان إن الغالبية العظمى من هذه الحالات وُصِفَتْ بأنها وفاة طبيعية.وقالت شبوتل: إن تقرير الجارديان مثير للقلق والمخاوف من أن يكون العمال المهاجرون قد دفعوا ثمنا باهظا لتنظيم المونديال القطري. وأضافت أنه يبدو أن التدابير الإصلاحية لقطر غير كافية لحماية العمّال الوافدين من ظروف عمل حرجة.يأتي هذا فيما قالت الحكومة القطرية إن معدل الوفيات بين مئات الآلاف من العمال الأجانب يأتي في نطاق المتوقع، حيث قال السفير القطري في برلين عبدالله بن محمد آل ثاني إن تقرير الجارديان ضلل الرأي العام، مشيرا إلى أن بلاده قامت بالعديد من الإصلاحات التي حسّنت وضع العمّال.وكانت الجارديان قد أشارت ضمن تقريرها بشأن وفيات العمال الأجانب في قطر إلى أنّ الرقم المذكور قد لا يكون شاملا لكلّ المتوفّين نظرا لكون سفارات بعض البلدان المصدّرة لليد العاملة لا تعلن عن وفاة رعاياها المشتغلين على الأراضي القطرية، مما يعني زيادة في عدد العمال المهاجرين المتوفين.أما عن أسباب الوفاة فقد قالت الجارديان إنّ أسباب الوفاة المعلنة تتعدّد بين إصابات حادة جراء السقوط من ارتفاعات عالية والاختناق جراء الشنق، إضافة إلى الوفاة الطبيعية وهي أكثر الأسباب شيوعا.وتابعت الجارديان: الوفاة الطبيعية للعمال الأجانب في قطر دائما ما تكون بسبب القصور الحاد في وظائف القلب أو الفشل في الجهاز التنفسي، وهما عارضان يمكن أن يحدثا نتيجة العمل في درجات حرارة مرتفعة.