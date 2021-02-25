كندا: موديرنا ترسل 1.3 مليون جرعة من لقاح كورونا فى مارس

أكد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو أن شركة موديرنا ستفي بالتزامها التعاقدي بتقديم مليوني جرعة لقاح كوفيد-19 بحلول نهاية مارس.وقال ترودو إن الشركة التي تتخذ من ماساتشوستس مقرا لها سترسل 1.3 مليون جرعة، بالإضافة إلى 518 ألف جرعة من الشركة تم إعطاؤها بالفعل و168000 جرعة من المقرر أن تصل هذا الأسبوع ليصبح المجموع حوالي مليونين في الربع الأول من هذا العام.وأوضح أن كندا ستتلقى "أكثر مما وعدت به في الربع الأول"، لكن الحكومة أكدت دائما أن مليوني جرعة ستصل في الفترة من يناير إلى مارس.وأكدت شركة فايزر، الموردة الكندية الأخرى للقاحات، أنها على وشك شحن 4 ملايين جرعة بحلول نهاية شهر مارس، وبعد أسابيع من التأخير، تشحن شركة فايزر الآن مئات الآلاف من الجرعات كل أسبوع.وأكد ترودو أيضا أن شركة فايزر سترسل 750 ألف جرعة أسبوعيا خلال الأسبوعين الأولين من شهر أبريل، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن 444600 جرعة أسبوعيا هذا الشهر.وقالت وزيرة الخدمات العامة والمشتريات أنيتا أناند إن 23 مليون جرعة لقاح من كل من شركتي فايزر وموديرنا كافية لتلقيح 11.5 مليون شخص بشكل كامل – ستكون متاحة بحلول نهاية يونيو.وتتخلف كندا عن العالم الغربي في عدد الجرعات المنتشرة حتى الآن، وقامت الولايات المتحدة بتلقيح خمسة أضعاف نصيب الفرد من كندا، في حين أن المملكة المتحدة قامت بتطعيم 6.5 أضعاف عدد الأشخاص في كندا.